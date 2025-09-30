Мир
19:01, 30 сентября 2025Мир

Атомные подводные лодки США заняли позиции у берегов России. Трамп подтвердил отправку двух субмарин

Александра Степашкина
Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Lawrence K. Ho / Los Angeles Times / Getty Images

Атомные подводные лодки США заняли позиции у берегов России. Об этом, выступая перед генералами и адмиралами, объявил американский президент Дональд Трамп. Он подтвердил отправку двух субмарин.

«Не буду говорить о тех двух лодках у берегов России, просто чтобы быть осторожным, потому что мы не можем позволить людям разбрасываться этим словом (ядерные — прим. «Ленты.ру»)», — сказал глава Белого дома.

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Он также выразил надежду на то, что их применение не понадобится.

Трамп передислоцировал субмарины в ответ на заявления Медведева

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал заявления Трампа и назвал их игрой ультиматумов с Россией, которая ведет к войне. Он подчеркнул, что американскому лидеру не стоит идти по пути «сонного бывшего президента США Джо Байдена».

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В свою очередь Трамп посоветовал Медведеву следить за словами. «Основываясь на крайне провокационных заявлениях бывшего президента России Дмитрия Медведева, который в настоящее время является зампредом Совбеза РФ, я отдал приказ разместить две атомные подводные лодки в соответствующих регионах на тот случай, если эти глупые и подстрекательские заявления являются чем-то большим», — написал американский лидер 1 августа.

В России заявили о нахождении российских подлодок там, где нужно

4 августа президент США объявил о прибытии двух атомных подлодок «в нужный регион». По его словам, они там, где им необходимо быть. При этом он не уточнил, куда именно прибыли данные подлодки.

Субмарины скрываются и обнаружить их невозможно, отметил Трамп. В свою очередь член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что нахождение американских субмарин неизвестно, но российские подлодки находятся там, где нужно.

    Атомные подводные лодки США заняли позиции у берегов России. Трамп подтвердил отправку двух субмарин

