Минобороны отчиталось о ночных атаках ВСУ

Минобороны: 20 дронов ВСУ сбиты за ночь в небе над Россией

20 дронов ВСУ сбиты за ночь в небе над Россией. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Больше всего украинских беспилотников за минувшую ночь было сбито над Белгородской и Ростовской областями — по 8 штук. Три дрона перехватили над Саратовской областью, еще один — над Воронежской.

Во всех случаях речь идет о беспилотниках самолетного типа, подчеркнули в министерстве. Такие дроны способны преодолевать большие расстояния и нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки. Некоторые модели представляют собой переделанные легкомоторные самолеты.

Ранее украинские войска выпустили по России ракеты «Нептун». Они были перехвачены дежурными средствами противовоздушной обороны. Что могло быть целью, в военном ведомстве не уточнили.