Экономика
18:39, 1 октября 2025Экономика

Москвичам пообещали аномальное начало октября

Синоптик Цыганков: Погода в начале октября будет на 3-4 градуса холоднее нормы
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Температура воздуха в Москве и области в начале октября будет на 3-4 градуса ниже климатической нормы. Аномальную погоду пообещал жителям столичного региона начальник ситуационного отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с «Радио 1».

По словам синоптика, потоки воздуха после сентября сменились на более холодные. Кроме того, в столице и области наблюдается высокое атмосферное давление. «За счет этого большие перепады: ночью — до минус 4 градусов, а днем плюс 10-12 градусов», — рассказал Цыганков.

В будние дни будет относительно сухо и солнечно, а вот к выходным погода испортится. В воскресенье, 5 октября, в регионе будет облачно, местами может пройти дождь. Температура воздуха при этом почти не изменится — термометры покажут плюс 11-13 градусов.

Ранее атмосферное давление в Москве побило 50-летний рекорд. Барометры в столице показали 763,9 миллиметра ртутного столба — больше, чем 1 октября 1975 года.

