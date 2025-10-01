На Украине объяснили обесточившую город зеленую вспышку в небе над Днепром

Журналист Цаплиенко: Вспышка в Днепре связана с аварией трансформатора

Украинский журналист Андрей Цаплиенко объяснил зеленоватую вспышку в небе над Днепром, после которой город оказался обесточен. По его словам, она связана с аварией.

«Что касается вспышки в Днепре. Не прилет. Днепровский район, авария трансформатора 150 кВ. Предварительно, не связано с боевыми действиями», — пояснил Цаплиенко.

Он добавил, что часть потребителей переподключили, ведутся работы по ликвидации последствий.

Вечером 1 октября в небе Днепра произошла вспышка, после которой в городе начались перебои со светом. На опубликованных кадрах видна вспышка зеленоватого оттенка, после этого фонари на дороге отключились.

