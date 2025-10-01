На Украине попросили Европу конфисковать виллы «пропагандистов»

Депутат Рады Гончаренко призвал конфисковать виллу Шария в Испании

Власти Испании и Италии должны конфисковать виллы российского телеведущего Владимира Соловьева и украинского блогера Анатолия Шария. К таким действиям в своем Telegram-канале призвал депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Призвал депутатов в ПАСЕ (Парламентской ассамблее Совета Европы — прим. «Ленты.ру») конфисковать виллы пропагандистов — Соловьева и Шария. Я обратился к коллегам из Италии и Испании. Соловьев, Шарий и другие пропагандисты имеют свои прекрасные виллы на берегу Средиземного моря и озере Комо», — написал он.

Кроме того, парламентарий предложил превратить указанную недвижимость в «дома правды». По его мнению, из них можно сделать «резиденции для честных журналистов со всего мира».

