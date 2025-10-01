Бывший СССР
На Украине попросили Европу конфисковать виллы «пропагандистов»

Депутат Рады Гончаренко призвал конфисковать виллу Шария в Испании
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Анатолий Шарий / YouTube

Власти Испании и Италии должны конфисковать виллы российского телеведущего Владимира Соловьева и украинского блогера Анатолия Шария. К таким действиям в своем Telegram-канале призвал депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Призвал депутатов в ПАСЕ (Парламентской ассамблее Совета Европыприм. «Ленты.ру») конфисковать виллы пропагандистов — Соловьева и Шария. Я обратился к коллегам из Италии и Испании. Соловьев, Шарий и другие пропагандисты имеют свои прекрасные виллы на берегу Средиземного моря и озере Комо», — написал он.

Кроме того, парламентарий предложил превратить указанную недвижимость в «дома правды». По его мнению, из них можно сделать «резиденции для честных журналистов со всего мира».

Ранее украинский политик Дмитрий Корчинский (внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) пригрозил расправой со стороны ВСУ премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. По его словам, в случае поражения в конфликте украинские военные отступят на территорию Венгрии, где будут избавляться от всех, кто будет им мешать.

