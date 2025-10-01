На Украине сообщили о появлении беспилотников над Бучей

«Страна.ua»: Над Бучей появились БПЛА, в Киевской области прозвучали взрывы

В Киевской области утром 1 октября раздались взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

«Сообщают о взрывах в Киевской области. Дроны были замечены над Бучей», — говорится в публикации.

Сколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) появилось над Бучей, не уточняется. Количество взрывов, которые прозвучали в Киевской области, не раскрывается. Информация о повреждениях инфраструктуры также отсутствует.

Утром 1 октября в Киеве объявили воздушную тревогу. Сирены также начали работать в Киевской, Черниговской и Черкасской областях.