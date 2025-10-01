Бывший СССР
Воздушную тревогу объявили в Киеве

В Киеве и трех украинских областях объявили воздушную тревогу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Воздушную тревогу объявили в Киеве. Мера также коснулась некоторых районов Киевской, Черниговской и Черкасской областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Так, на 07:21 мск тревога звучит в Киеве и Киевской области, а также некоторых районах соседних Черниговской и Черкасской областей.

В Киеве вечером 29 сентября прогремели взрывы. Как уточнялось, взрывы прозвучали на фоне воздушной тревоги. Сирены в городе включились в 18:41 по московскому времени. Спустя 20 минут воздушная тревога была отменена.

До этого сообщалось, что часть жителей Киева осталась без света из-за ударов по городу.

    Все новости