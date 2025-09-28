Бывший СССР
Киев оказался частично обесточен

Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Часть жителей Киева осталась без света из-за ударов по городу. Об этом сообщила энергокомпания ДТЭК в своем Telegram-канале.

«Как только энергетики получили разрешение от военных и спасателей, сразу перезарядили все дома на резервные линии на время ремонтов. Работы продолжаются», — сообщили в компании.

Ранее в Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы. Помимо этого, тревогу также объявили в семи областях страны.

До этого в ночь на 20 сентября Вооруженные силы России нанесли по территории Украины мощный комбинированный удар с применением беспилотников и крылатых ракет. Под удар попали военные объекты в ряде областей, взрывы гремели в Киеве, Борисполе и Павлограде.

