10:18, 1 октября 2025Мир

На Западе сообщили Украине плохие новости по ракетам Tomahawk

RS: Украина не сможет воспользоваться ракетами Tomahawk по техническим причинам
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Украина не сможет воспользоваться крылатыми ракетами Tomahawk по техническим причинам. Об этом заявила профессор программы исследований безопасности в Джорджтаунском университете Дженнифер Кавана в материале для Responsible Statecraft (RS).

«Ракеты Tomahawk могут запускаться тремя способами: с ракетного эсминца, с подводных лодок классов Ohio, Virginia и Los-Angeles, а также с помощью новой наземной системы Typhon, разработанной армией США», — отмечает эксперт.

По ее словам, Украина не обладает ни одним из перечисленных видов вооружения и практически не имеет шансов приобрести их в ближайшей или среднесрочной перспективе, а передача или продажа ракет Tomahawk Киеву без необходимых средств их запуска будет бессмысленной.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что решение о поставках Tomahawk Киеву будет принимать президент США Дональд Трамп. Вэнс уточнил, что сейчас этот вопрос обсуждается в американской администрации.

