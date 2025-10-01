Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:30, 1 октября 2025Наука и техника

Найдено неожиданное «лекарство» от старости

BB&IH: Устойчивые социальные связи замедляют биологическое старение организма
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Ученые из Корнеллского университета, Гарварда и Университета Аризоны показали, что устойчивые социальные связи могут замедлять биологическое старение организма и снижать воспаление. Исследование опубликовано в журнале Brain, Behavior, & Immunity - Health (BB&IH).

Работа основана на данных более двух тысяч взрослых участников долгосрочного проекта MIDUS (Midlife in the United States). Авторы использовали комплексный показатель — «кумулятивное социальное преимущество» (CSA), который включает прочные связи в семье, эмоциональную поддержку, участие в религиозных сообществах и активное взаимодействие в обществе.

Выяснилось, что у людей с высоким уровнем CSA эпигенетические часы, биомаркеры, определяющие темп старения организма, «отставали». Кроме того, у таких участников был ниже уровень интерлейкина-6 — белка, связанного с хроническим воспалением и ускоренным старением.

Материалы по теме:
Россияне стали заботиться о здоровье. Как работает онкостраховка и сколько она стоит
Россияне стали заботиться о здоровье.Как работает онкостраховка и сколько она стоит
3 февраля 2025
Что такое дружба и кто такой настоящий друг: объяснение психолога
Что такое дружба и кто такой настоящий друг:объяснение психолога
19 августа 2024

При этом исследователи не обнаружили значимых связей CSA с гормонами стресса — кортизолом, кортизоном и катехоламинами. Это указывает, что ключевой путь воздействия социальных факторов на старение связан именно с воспалительными процессами и эпигенетикой.

Авторы отмечают, что поддержание социальных контактов — не только психологическая поддержка, но и физиологический ресурс организма. Результаты исследования подтверждают: социальные связи буквально «вшиты» в биологические механизмы здоровья и могут помочь замедлить старение и продлить активную жизнь.

Ранее ученые выяснили, что дети мужчин, начавших курить в подростковом возрасте, стареют быстрее биологически.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Думал, это конец». Павел Дуров рассказал о покушении на него

    Украинцы устроили распродажу переданных Норвегией сухпайков

    Кровля промышленного здания загорелась в Ростовской области после атаки дронов

    В российском городе нашли пакет с расчлененным телом

    Раскрыт план призывной кампании в Москве

    Российский бизнес призвали не ждать дешевых кредитов

    Россиянин описал отдых девушек на пляже Зеленоградска фразой «нашим красавицам нет равных»

    Девушка с редким нарушением сна рассказала о жизни с ним

    Найдено неожиданное «лекарство» от старости

    Во Франции раскритиковали слова Зеленского об инцидентах с беспилотниками в Европе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости