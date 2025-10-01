Назван простой способ справиться с постковидным синдромом

ERS: Физические нагрузки восстанавливают работу иммунной системы после COVID-19

Физические тренировки способны восстанавливать работу иммунной системы у людей с постковидным синдромом, показало первое рандомизированное контролируемое исследование, представленное на Конгрессе Европейского респираторного общества (ERS) в Амстердаме.

В эксперименте приняли участие 31 пациент, перенесший COVID-19 и страдавший от долгосрочных последствий болезни. Часть из них прошла восьминедельную программу реабилитации с аэробными и силовыми упражнениями, а остальные получали стандартное лечение. У первой группы ученые зафиксировали улучшение показателей «наивных» и «памятных» Т-клеток — ключевых звеньев иммунной защиты, отвечающих за реакцию на новые и ранее встречавшиеся инфекции.

По словам авторов, регулярная физическая нагрузка улучшает кровоток, ускоряет обмен иммунных клеток и снижает хроническое воспаление. Это помогает не только облегчить такие симптомы постковида, как усталость и боли в суставах, но и повысить способность организма справляться с повторными инфекциями.

Исследователи планируют проверить, сохраняется ли эффект у пациентов, которые перенесли COVID-19 в более легкой форме и не попадали в больницу.

Ранее, в конце сентября, ученые выявили, что ингаляции гепарином вдвое снижают риск подключения к аппарату ИВЛ и смертности у тяжелых пациентов с COVID-19.