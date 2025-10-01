Названа частота оргазмов у женщин в зависимости от возраста

С возрастом женщины чаще испытывают оргазм, заявила медсестра по сексуальному здоровью Сара Мулиндва. Как меняется удовольствие от секса в зависимости от возраста, она рассказала изданию Metro.

Мулиндва, сославшись на исследование YouGov от 2022 года, рассказала, что девушки от 18 до 24 испытывают оргазм от проникающего и орального секса реже, чем представительницы других возрастных групп. Она объяснила, это тем, что в этом возрасте женщины больше концентрируются не на своих ощущениях, а на удовольствии партнера.

По словам специалистки, с 25 до 44 лет оргазмы случаются чаще. Так, при проникающем сексе каждый раз получают удовольствие 12-13 процентов женщин, а время от времени — 30-31 процент. «К этому возрасту женщины становятся более уверенными в сексуальном плане, но отношения, карьера, материнство провоцируют стресс и усталость, мешая достижению качественной сексуальной жизни», — рассказала медсестра.

Она отметила, что после 45 лет ситуация меняется и пика наслаждения при каждом половом акте достигают 19 процентов женщин, а 35 процентов — почти при каждом. Мулиндва уточнила, что в этом возрасте оргазмам мешают гормональные изменения. Однако вместе с этим женщины чаще испытывают удовольствие от орального секса и мастурбации.

Эксперт подчеркнула, что после 55 лет сексуальная жизнь женщин не прекращается. По ее словам, 100 процентов представительниц этой возрастной группы сообщили, что получают оргазм при каждом оральном сексе, 15 процентов — при проникающем сексе, а 35 процентов участниц опроса заявили, что пика удовольствия достигают время от времени.

