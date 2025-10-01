Ценности
Названы главные осенние тренды показов прошедших Недель моды

Vogue назвали одежду в жокейском стиле трендом осени 2025 года
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho via Getty Images

Редакторы Vogue назвали главные тренды осени, которые модельеры демонстрировали на прошедших Неделях моды 2025 года. Материал опубликован на сайте издания.

По информации издания, в моду вошли вещи, которые подчеркивают фигуру «песочные часы», и предметы гардероба с широкими плечами. Кроме того, популярность обрели одежда и аксессуары в жокейском стиле, а также платья и юбки с плиссировкой, которая имитирует платья греческих богинь.

Что касается цветов, актуальными стали неоновые оттенки, а также в моде остается черный цвет, в том числе «тотал-блэк» образы в стиле субкультуры эмо. К тому же на прошедших показах заметен тренд на блузы с воротником с рюшами, наряды с перьями и шубы из искусственного меха.

Ранее стало известно, что россияне потратили 600 миллионов на «козлиные тапки».

