Экономика
15:22, 1 октября 2025Экономика

Недвижимость российского писателя арестовали

SHOT: Недвижимость писателя Быкова арестовали
Александра Качан (Редактор)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Недвижимость российского писателя Дмитрия Быкова (признан в РФ иноагентом) арестовали. Об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.

Покинувший Россию писатель имеет две квартиры в Москве, общая стоимость которых составляет около 55 миллионов рублей. Оба объекта располагаются на Мосфильмовской улице. По данным канала, с августа 2025 года за Быковым числятся долги за коммунальные услуги. После ареста имущества писатель не сможет совершать с ним сделки, в том числе продать.

Ранее Быкова внесли в перечень террористов и экстремистов. Он обвиняется по статье 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической ненависти») УК РФ.

