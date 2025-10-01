Экономика
02:20, 1 октября 2025Экономика

Некоторым россиянам повысили оклады с 1 октября

С 1 октября оклады сотрудников МВД, ФСИН и военнослужащих выросли на 7,6%
Евгений Силаев
Евгений Силаев

С 1 октября 2025 года оклады сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН и МЧС, а также военнослужащих, выросли на 7,6 процента. Об этом сообщило ТАСС.

Кроме того, с 1 октября указом президента России Владимира Путина повышены оклады генерального прокурора России, председателя Следственного комитета РФ, оклады судей Конституционного и Верховного судов, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов РФ.

Также на 7,6 процента выросли зарплаты президента России Владимира Путина и председателя правительства Михаила Мишустина. Аналогично увеличились зарплаты вице-премьеров, министров, глав ведомств и других федеральных чиновников. Повышение произошло впервые за два года.

