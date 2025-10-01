Экономика
16:28, 1 октября 2025

Главный покупатель российского газа в Европе нашел нового поставщика

Замгоссекретаря Венгрии Штифтер заявил о намерении покупать газ у Туркмении
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Alexander Vershinin / AP

Будапешт надеется, что в ближайшем будущем Туркмения сможет начать поставки своего газа в Европу, а в первую очередь в Венгрию. Об этом заседании межправительственной комиссии двух стран заявил замгоссекретаря по развитию восточных отношений Венгрии Адам Штифтер, передает «Интерфакс».

По его словам, Венгрия зависит от поставок газа из нескольких стран и надеется, что количество партнеров увеличится, что поспособствует энергетической безопасности.

Замгоссекретаря по делам Евросоюза в Венгрии Питер Холича подтвердил, что на встрече обсуждались поставки природного газа. Помимо этого, стороны говорили о проектах по разведке и разработке углеводородов на шельфе Каспийского моря и возобновляемых источниках энергии.

Заседание комиссии состоялось 29-30 сентября в Ашхабаде. Возможные поставки стороны продолжат обсуждать в октябре на Международном энергетическом форуме.

В настоящее время Венгрия остается крупнейшим покупателем российского природного газа с поставкой по трубопроводам в Евросоюзе, однако сталкивается с давлением блока из-за этих отношений с «Газпромом». Требования Евросоюза по поводу отказа от российского газа ставят Будапешт в сложное положение.

Ранее стало известно, что крупнейшая нефтяная компания Венгрии MOL задумалась об альтернативах поставкам российской нефти по трубопроводу, из-за которых страна подвергается давлению со стороны Евросоюза. Возможным вариантом для нее станет приобретение топлива на мировом рынке с поставкой через Одессу. Кроме того, премьер Хорватии Андрей Пленкович предложил Венгрии и Словакии полностью заменить российскую нефть с помощью Адриатического нефтепровода.

