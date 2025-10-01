Экономика
18:04, 1 октября 2025

Объем торгов на Мосбирже рекордно вырос

В сентябре объем торгов на Мосбирже вырос на 36,5 процента по сравнению с 2024-м
Вячеслав Агапов

Фото: Евгений Мессман / ТАСС

В сентябре объем торгов на Московской бирже рекордно вырос. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Совокупный объем торгов на рынках Мосбиржи увеличился на 36,5 процента в годовом выражении. Он вырос с 119,2 до 162,7 триллиона рублей. По сравнению с августом 2025 года объем торгов вырос на 13,5 процента — месяцем ранее он оценивался в 143,5 триллиона рублей.

Предыдущий максимум биржи фиксировался в марте 2022 года. На тот момент он составлял 154,5 триллиона рублей.

В середине сентября торговая площадка временно приостанавливала работу. Причину решения не объяснили. Известно, что приостановка торгов могла быть связана со слишком большой волатильностью (обвалом или резким ростом) по большому классу активов.

