Октоберфест закроют

Bild: Немецкая полиция распорядилась о приостановке работы Октоберфеста
Дарья Балацкая
Дарья Балацкая (редактор отдела «Мир»)

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Немецкая полиция распорядилась о приостановке работы Октоберфеста. Об этом сообщает Bild.

Уточняется, что такие меры предосторожности вызваны произошедшим утром в среду взрывом в другой части Мюнхена. В полиции пояснили, что причиной происшествия стала бытовая ссора.

«Речь идет о злоумышленнике, угрожавшем Октоберфесту, и полиция и координационный комитет единогласно согласились, что мы не можем рисковать, допуская людей на Октоберфест», — заявил мэр Мюнхена Дитер Райтер.

Однако предполагается, что следователи во время работы на месте происшествия могли получить данные, указывающие на то, что безопасность посетителей Октоберфеста может оказаться под угрозой.

Ранее стало известно, что жилой дом в Мюнхене был подожжен намеренно в ходе семейного конфликта. В здании были обнаружены мины-ловушки, для обезвреживания которых привлекли специальные силы.

