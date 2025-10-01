Оценена длительность накрывшей Землю магнитной бури

Накрывшая Землю магнитная буря продолжается 30 часов

Магнитная буря, накрывшая Землю во вторник, 30 сентября, непрерывно продолжается уже около 30 часов. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, передает ТАСС.

Начало бури зафиксировали около трех часов ночи. С тех пор величина поля уменьшилась вдвое. Вместе с этим снизилась и мощность бури, теперь она колеблется от класса G1 до класса G2 вместо G3+.

Эксперты отметили, что за последние сутки параметры межпланетной среды изменились преимущественно в худшую сторону. Скорость солнечного ветра в окрестностях планеты увеличилась с 400 километров в секунду до 700 километров в секунду, а температура плазмы выросла в три раза, до 300 тысяч градусов.

Прогноз на ближайшие сутки остается неблагоприятным. «Несмотря на возможность снижения бури до "желтого" уровня уже в ближайшие часы, обстановка как на Солнце, так и в околоземном пространстве не способствует нормализации ситуации. Более того, прогноз на сутки впервые за много дней включает более чем 50-процентные вероятности формирования на звезде вспышек высшего X класса», — заявили в лаборатории.

Ранее сообщалось, что начавшаяся магнитная буря стала самой мощной за последние три месяца.