Партия Санду начала терять депутатов после выборов

Newsmaker: Партия Санду PAS потеряла двух депутатов

Партия президента Молдавии Майи Санду «Действие и солидарность» (PAS) потеряла двух депутатов после выборов. Об этом сообщил один из снявшихся депутатов Дину Плынгэу изданию Newsmaker.

По его словам, он и другая снявшаяся с выборов депутат Стеле Макарь договорились с PAS, что войдут в их предвыборный список лишь для продолжения проевропейского курса Молдавии. Однако в деятельности парламента, отмечает она, они с коллегой будут участвовать как независимые депутаты, то есть не от партии власти.

«Мы достигли прекрасного результата — есть преемственность, есть перспектива создания проевропейского правительства, но ни я, ни госпожа Макарь не будем входить во фракцию PAS», — заключил Плынгэу.

28 сентября партия действующего президента Майи Санду «Действие и солидарность» (PAS) смогла сохранить большинство мест в парламенте по итогам выборов. Всего, по итогам проверки 100 процентов бюллютеней за нее отдали голоса 50,2 процента граждан.