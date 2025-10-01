Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:23, 1 октября 2025Бывший СССР

Партия Санду начала терять депутатов после выборов

Newsmaker: Партия Санду PAS потеряла двух депутатов
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Партия президента Молдавии Майи Санду «Действие и солидарность» (PAS) потеряла двух депутатов после выборов. Об этом сообщил один из снявшихся депутатов Дину Плынгэу изданию Newsmaker.

По его словам, он и другая снявшаяся с выборов депутат Стеле Макарь договорились с PAS, что войдут в их предвыборный список лишь для продолжения проевропейского курса Молдавии. Однако в деятельности парламента, отмечает она, они с коллегой будут участвовать как независимые депутаты, то есть не от партии власти.

«Мы достигли прекрасного результата — есть преемственность, есть перспектива создания проевропейского правительства, но ни я, ни госпожа Макарь не будем входить во фракцию PAS», — заключил Плынгэу.

28 сентября партия действующего президента Майи Санду «Действие и солидарность» (PAS) смогла сохранить большинство мест в парламенте по итогам выборов. Всего, по итогам проверки 100 процентов бюллютеней за нее отдали голоса 50,2 процента граждан.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Тонны продававшегося в России чая оказались с пестицидами. Химикаты нашли в продукции известных брендов

    Презервативы с кокаином в теле бразильского трансвестита привлекли российских полицейских

    В Минобороны России раскрыли пораженные ударами ракет и дронов объекты Украины

    Статусом добровольца СВО захотели наделить еще одну категорию россиян

    В России снизились железнодорожные перевозки нефти и нефтепродуктов

    Отправившиеся мстить российские военные наткнулись на командный пункт и сорвали планы ВСУ

    Том Холланд назвал звезду «Эйфории» невестой

    В Кремле назвали причины паузы в переговорах с Украиной

    Стало известно о планах Валиевой возобновить спортивную карьеру

    Маск допустил переезд на Марс

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости