Пассажирка рейса в США потеряла рюкзак с фамильными драгоценностями на миллионы рублей

Пассажирка Southwest Airlines потеряла рюкзак с украшениями на 40 тысяч долларов

Пассажирка авиакомпании Southwest Airlines во время полета потеряла рюкзак с украшениями стоимостью почти 40 тысяч долларов (около 3,3 миллиона рублей). Об этом сообщает портал People.

По данным источника, инцидент на рейсе из Калифорнии на Гавайи, США, произошел еще в середине августа, однако известно о нем стало только сейчас. Американка Стефани Арруэс летела на свадьбу своей племянницы и решила взять на мероприятие фамильные драгоценности. В их числе были бриллиантовые колье и кулон от покойных бабушки и сестры женщины.

Арруэс упаковала семейные реликвии в рюкзак и взяла его в самолет. Когда пассажирка попросила стюардессу помочь ей убрать багаж на полку, та взяла его и отнесла в отсек для ручной клади примерно в семи рядах позади женщины. Бортпроводница заверила, что с имуществом путешественница все будет в порядке.

После приземления Арруэс пошла за рюкзаком и с ужасом обнаружила, что он пропал. Позже сотрудник перевозчика обыскал салон и нашел похожую ручную кладь, но в ней лежали лишь мужские туалетные принадлежности.

«Я рыдала. Я чувствовала себя оскорбленной. Кто-то забрал частичку меня», — призналась пассажирка. — Я знаю, что больше никогда не увижу свои украшения».

Американка подала заявление в полицию и посоветовала другим пассажирам никогда не расставаться со своей ценной ручной кладью и размещать ее либо в ногах, либо в отсеке над головой.

