Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:06, 1 октября 2025Путешествия

Пассажирка рейса в США потеряла рюкзак с фамильными драгоценностями на миллионы рублей

Пассажирка Southwest Airlines потеряла рюкзак с украшениями на 40 тысяч долларов
Алина Черненко

Кадр: ABC 10 News / YouTube

Пассажирка авиакомпании Southwest Airlines во время полета потеряла рюкзак с украшениями стоимостью почти 40 тысяч долларов (около 3,3 миллиона рублей). Об этом сообщает портал People.

По данным источника, инцидент на рейсе из Калифорнии на Гавайи, США, произошел еще в середине августа, однако известно о нем стало только сейчас. Американка Стефани Арруэс летела на свадьбу своей племянницы и решила взять на мероприятие фамильные драгоценности. В их числе были бриллиантовые колье и кулон от покойных бабушки и сестры женщины.

Материалы по теме:
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
8 апреля 2025
Что нельзя брать в ручную кладь? Список вещей, которые можно провозить в самолете только в багаже
Что нельзя брать в ручную кладь?Список вещей, которые можно провозить в самолете только в багаже
18 июля 2024

Арруэс упаковала семейные реликвии в рюкзак и взяла его в самолет. Когда пассажирка попросила стюардессу помочь ей убрать багаж на полку, та взяла его и отнесла в отсек для ручной клади примерно в семи рядах позади женщины. Бортпроводница заверила, что с имуществом путешественница все будет в порядке.

После приземления Арруэс пошла за рюкзаком и с ужасом обнаружила, что он пропал. Позже сотрудник перевозчика обыскал салон и нашел похожую ручную кладь, но в ней лежали лишь мужские туалетные принадлежности.

«Я рыдала. Я чувствовала себя оскорбленной. Кто-то забрал частичку меня», — призналась пассажирка. — Я знаю, что больше никогда не увижу свои украшения».

Американка подала заявление в полицию и посоветовала другим пассажирам никогда не расставаться со своей ценной ручной кладью и размещать ее либо в ногах, либо в отсеке над головой.

Ранее турист из Бахрейна попытался провезти в Россию самоцветы на миллионы рублей и попался в международном аэропорту. Мужчина прятал в чемодане и куртке 76 полудрагоценных минералов, упакованных в zip-пакеты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Тонны продававшегося в России чая оказались с пестицидами. Химикаты нашли в продукции известных брендов

    Презервативы с кокаином в теле бразильского трансвестита привлекли российских таможенников

    В Минобороны России раскрыли пораженные ударами ракет и дронов объекты Украины

    Статусом добровольца СВО захотели наделить еще одну категорию россиян

    В России снизились железнодорожные перевозки нефти и нефтепродуктов

    Отправившиеся мстить российские военные наткнулись на командный пункт и сорвали планы ВСУ

    Том Холланд назвал звезду «Эйфории» невестой

    В Кремле назвали причины паузы в переговорах с Украиной

    Стало известно о планах Валиевой возобновить спортивную карьеру

    Маск допустил переезд на Марс

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости