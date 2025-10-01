Наука и техника
09:04, 1 октября 2025

Перечислены иностранные снаряды советских танков ВСУ

ВСУ используют индийские и пакистанские снаряды для советских танков
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Reuters

Несколько типов иностранных снарядов для советских танков и их модификаций заметили на вооружении ВСУ. Страны-производители используемых Киевом боеприпасов перечислил Telegram-канал «Повернутые на войне».

В сообщении обратили внимание на различные кадры, демонстрирующие погрузку боеприпасов в танки с орудием калибра 125 миллиметров. На них можно увидеть осколочно-фугасные снаряды 3VOF19 иранского производства, пакистанские HE FS TK и выпускаемые в Индии HE 1A.

Считается, что иранские, а также северокорейские и китайские снаряды поступают на Украину из нескольких источников. Часть боеприпасов приобретают в странах Африки и Азии, а некоторые снаряды поставляют Киеву после перехвата грузов, которые идут хуситам. Кроме того, иранские снаряды поступают из захваченных на Ближнем Востоке арсеналов дружественных Ирану формирований.

Материалы по теме:
Танк Т-90: производство и боевое применение. В чем его превосходство над западными танками
Танк Т-90: производство и боевое применение.В чем его превосходство над западными танками
15 января 2025
Т-72, Т-90, «Армата» и не только: какие боевые танки есть у России?
Т-72, Т-90, «Армата» и не только:какие боевые танки есть у России?
10 апреля 2023

В ноябре 2024 года стало известно, что Киев получил 203-миллиметровые снаряды производства США для советских самоходных пушек 2С7 «Пион».

