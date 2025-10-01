Перечислены иностранные снаряды советских танков ВСУ

ВСУ используют индийские и пакистанские снаряды для советских танков

Несколько типов иностранных снарядов для советских танков и их модификаций заметили на вооружении ВСУ. Страны-производители используемых Киевом боеприпасов перечислил Telegram-канал «Повернутые на войне».

В сообщении обратили внимание на различные кадры, демонстрирующие погрузку боеприпасов в танки с орудием калибра 125 миллиметров. На них можно увидеть осколочно-фугасные снаряды 3VOF19 иранского производства, пакистанские HE FS TK и выпускаемые в Индии HE 1A.

Считается, что иранские, а также северокорейские и китайские снаряды поступают на Украину из нескольких источников. Часть боеприпасов приобретают в странах Африки и Азии, а некоторые снаряды поставляют Киеву после перехвата грузов, которые идут хуситам. Кроме того, иранские снаряды поступают из захваченных на Ближнем Востоке арсеналов дружественных Ирану формирований.

В ноябре 2024 года стало известно, что Киев получил 203-миллиметровые снаряды производства США для советских самоходных пушек 2С7 «Пион».