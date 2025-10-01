Плохо засыпающих россиян призвали придерживаться «сонного меню»

Врач Шаповаленко призвала есть на ночь молочные продукты, орехи и бананы

Врач Татьяна Шаповаленко призвала в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» людей, испытывающих проблемы с засыпанием, придерживаться «сонного» меню вечером. Выпуск с рекомендацией специалистки доступен на платформе «Смотрим».

«Если вы поели жирный кусок мяса или какой-нибудь бутерброд, то, поверьте мне, это не будет способствовать нормальному сну», — отметила врач, обратившись в студии к зрителям, жаловавшимся на то, что им тяжело уснуть.

Вечером Шаповаленко призвала есть молочные продукты, бананы и орехи. По ее словам, такой ужин утоляет голод, но при этом не мешает засыпать.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что спать на животе опасно. Она отметила, что такая поза повышает риск возникновения инсульта.

До этого Малышева и иммунолог Андрей Продеус назвали правила для крепкого сна. Они призвали россиян спать в маске и чистить зубы вечером.