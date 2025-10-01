Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:40, 1 октября 2025Россия

Под Москвой водитель Lexus протаранил территорию детского сада

В Подмосковье водитель Lexus протаранил территорию детского сада
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Подмосковная полиция»

В подмосковных Химках водитель Lexus протаранил территорию детского сада. Об этом сообщили в ГУ МВД по Московской области.

По данным ведомства, водитель не справился с управлением и совершил наезд на ограждение территории дошкольного учреждения. Предварительно, мужчина находился за рулем в состоянии опьянения.

В результате ДТП никто не пострадал. В отношении водителя составили протокол по признакам административного правонарушения, предусмотренного статьей об управлении транспортным средством в состоянии опьянения.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области дочь Сергея Цапка влетела на Mercedes-Benz в частный дом. В результате аварии в здании разрушены две комнаты, пострадавших нет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нам нужно задушить Крым». В Британии призвали ударить по полуострову ракетами Taurus. Что ответил Кремль?

    Раскрыты последствия массовой драки между двумя школами в российском городе

    Для россиян запустили новый формат шопинга

    Появились новые подробности об отравлении российских школьников порошком

    Власти США обвинили в шатдауне демократов

    Появились подробности о расправе над россиянкой и ее дочерями

    Под Москвой водитель Lexus протаранил территорию детского сада

    Названа лучшая стрижка для женщин старше 50 лет

    Ведущая сделала признание в эфире и заставила гостя шоу открыть рот от удивления

    Названы сроки решения ЕС по российским активам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости