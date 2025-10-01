США призвали вернуть ООН к основам ее предназначения

Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц призвал вернуть Организацию Объединенных Наций (ООН) к основам ее предназначения для поддержания мира и предотвращения войн. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, международную организацию необходимо избавить от «всей ерунды» вроде климатической повестки.

«Мы должны вернуть ООН к основам: содействию миру, обеспечению мира и предотвращению войн», — подчеркнул он.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что ООН не вносит заметного вклада в урегулирование конфликта на Украине.