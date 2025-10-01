Появились подробности массовой драки между школьниками в российском регионе

Минобрнауки Дагестана: Часть участников драки занимались в секции вольной борьбы

Часть участников массовой драки между школьниками в Махачкале занимались в секции вольной борьбы. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы министерства образования и науки Дагестана.

По данным министерства, все произошло около многопрофильного лицея № 39. По предварительным данным, в конфликте принимали участие учащиеся гимназии № 38, школы № 10, лицея № 39. Помимо того, там заметили совершеннолетних граждан.

«Установлено, что часть участников конфликта ранее занималась в одной секции вольной борьбы», — говорится в сообщении.

До этого появилось видео массовой драки. На кадрах видно, как несколько учеников наносят друг другу удары.