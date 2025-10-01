Пропавшую туристку нашли гуляющей в горах в нижнем белье и с окровавленными ногами

NYP: Байкеры нашли пропавшую в горах США туристку с окровавленными ногами

Группа горных велосипедистов нашла пропавшую туристку, гуляющую в нижнем белье по дикой местности в США. Об этом сообщило издание The New York Post (NYP).

По данным источника, Хизер Уэймент считалась пропавшей без вести в горах штата Айдахо с 17 сентября. Через день байкеры, независимо от поисково-спасательной операции, наткнулись на путешественницу на отдаленной тропе в округе Камас, она бродила с окровавленными ногами.

Напуганная женщина сперва отказалась от помощи. «Прошло около получаса, прежде чем она заговорила. Мы принесли ей фильтрованной воды из ручья и дали куртку», — сообщил очевидец Шелтон Робинсон.

Выяснилось, что Уэймент пришлось снять с себя шорты, чтобы перевязать ими свои израненные ступни. Свой телефон она оставила в машине. Мужчины снабдили туристку провизией и вызвали спасателей. Пострадавшую доставили в местную больницу на вертолете.

Ранее стала известна судьба исчезнувшего на мистической горе Урала россиянина. Мужчина неделю выживал в лесах рядом с волками.