Путин обратился к Сухопутным войскам России

Путин в поздравлении с Днем Сухопутных войск отметил стойкость военнослужащих

Президент России Владимир Путин в поздравлении с Днем Сухопутных войск отметил высокую выучку и стойкость военнослужащих. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

Он подчеркнул, что современное поколение российских солдат и офицеров гордятся историей Сухопутных войск. Кроме того, он отдельно поблагодарил ветеранов, 80 лет назад одержавших победу в Великой Отечественной войне.

«Важно, что сегодня вы стремитесь быть достойными героических традиций предшественников, демонстрируете неизменную верность Присяге и долгу, высокую выучку и стойкость, в том числе в ходе специальной военной операции», — написал Путин, обращаясь к военнослужащим.

Президент выразил уверенность, что личный состав Сухопутных войск продолжит совершенствовать свои навыки и успешно решать поставленные задачи, защищая интересы России и безопасность ее граждан.

Ранее Путин поговоркой высказался о продвижении Российской армии в зоне специальной военной операции. «Там, где ступает нога русского солдата, — то наше», — сказал он, назвав это старинным правилом. При этом глава государства подчеркнул, что наступление на линии боевого соприкосновения идет по всем направлениям.