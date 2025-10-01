Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:01, 1 октября 2025Россия

Путин обратился к Сухопутным войскам России

Путин в поздравлении с Днем Сухопутных войск отметил стойкость военнослужащих
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в поздравлении с Днем Сухопутных войск отметил высокую выучку и стойкость военнослужащих. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

Он подчеркнул, что современное поколение российских солдат и офицеров гордятся историей Сухопутных войск. Кроме того, он отдельно поблагодарил ветеранов, 80 лет назад одержавших победу в Великой Отечественной войне.

«Важно, что сегодня вы стремитесь быть достойными героических традиций предшественников, демонстрируете неизменную верность Присяге и долгу, высокую выучку и стойкость, в том числе в ходе специальной военной операции», — написал Путин, обращаясь к военнослужащим.

Президент выразил уверенность, что личный состав Сухопутных войск продолжит совершенствовать свои навыки и успешно решать поставленные задачи, защищая интересы России и безопасность ее граждан.

Ранее Путин поговоркой высказался о продвижении Российской армии в зоне специальной военной операции. «Там, где ступает нога русского солдата, — то наше», — сказал он, назвав это старинным правилом. При этом глава государства подчеркнул, что наступление на линии боевого соприкосновения идет по всем направлениям.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Так просто не может продолжаться». Мерц поссорился с главой Еврокомиссии из-за Украины

    Профсоюз «АвтоВАЗа» опроверг сообщения об увольнениях

    Минпромторг опубликовал список пригодных для такси машин

    Моргенштерн закрыл бизнес в России

    Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Днепропетровской области

    Суд вынес приговор известному российскому писателю

    Россиян предупредили об опасности распространенного в стране изделия

    В Венгрии заявили о превращении Евросоюза в НАТО

    Жена Джастина Бибера появилась на публике в кружевных трусах

    Оценена длительность накрывшей Землю магнитной бури

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости