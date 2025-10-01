Малышева дала россиянам совет для защиты от распространенного вида рака

Врач Малышева посоветовала сдать тест на хеликобактер пилори для защиты от рака

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева дала россиянам совет для защиты от рака желудка. О том, как уберечь себя от распространенного онкологического заболевания, специалистка рассказала в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале, выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Малышева заявила, что рак желудка в большинстве случаев возникает из-за бактерии хеликобактер пилори. В этой связи врач призвала россиян сдать дыхательный тест на наличие этого микроба в организме. Также, по ее словам, обнаружить бактерию может помочь гастроскопия с биопсией.

Телеведущая добавила, что сегодня от опасного микроба можно избавиться с помощью лекарств. «75 процентов [случаев] рака желудка можно избежать, если вы вовремя нашли и уничтожили хеликобактер пилори», — подчеркнула она.

Ранее Малышева в программе «Жить здорово!» назвала блюдо, защищающее от рака желудка. Врач рекомендовала включить в рацион салат, одним из ингредиентов которого является капуста кейл.