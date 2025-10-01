Раскрыты научно доказанные способы снизить риск болезни Альцгеймера

Психиатр Эндрюс: Инфекции ротовой полости могут ускорить старение мозга

Врач-психиатр, специализирующаяся на уходе за больными с деменцией Джуна Эндрюс раскрыла восемь научно доказанных способов сохранить ясность ума до глубокой старости. Ее слова приводит Daily Mail.

Эксперт уверяет, что снизить риск болезни Альцгеймера помогает спорт. Она уточнила, что физическая активность в первую очередь укрепляет мышцы и сохраняет здоровье суставов, но вместе с этим она улучшает когнитивные функции, положительно влияет на скорость реакции и настроение.

Также Эндрюс посоветовала постоянно изучать что-то новое. К примеру она начала осваивать язык жестов, чтобы поддержать активность мозга. Кроме того, она рекомендовала есть больше клетчатки, так как пищевые волокна помогают контролировать артериальное давление и защищают сосуды головного мозга от повреждений. Еще одним принципом здорового мозга психиатр назвала регулярную заботу о зубах и деснах. Она пояснила, что инфекции ротовой полости со временем могут ускорить старение мозга.

Врач добавила, что также необходимо навсегда отказаться от курения и алкоголя, так как вредные привычки ухудшают работу всего организма, в том числе и мозга. Кроме того, она призвала оставаться социально активными и регулярно проверять слух, так как его ухудшение может провоцировать развитие когнитивных нарушений.

Ранее невролог Ольга Зинчева перечислила несколько ранних признаков деменции. По ее словам, на первых этапах развития болезни человек может стать небрежным в быту и перестать соблюдать правила личной гигиены.