Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:29, 1 октября 2025Забота о себе

Раскрыты научно доказанные способы снизить риск болезни Альцгеймера

Психиатр Эндрюс: Инфекции ротовой полости могут ускорить старение мозга
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom  

Врач-психиатр, специализирующаяся на уходе за больными с деменцией Джуна Эндрюс раскрыла восемь научно доказанных способов сохранить ясность ума до глубокой старости. Ее слова приводит Daily Mail.

Эксперт уверяет, что снизить риск болезни Альцгеймера помогает спорт. Она уточнила, что физическая активность в первую очередь укрепляет мышцы и сохраняет здоровье суставов, но вместе с этим она улучшает когнитивные функции, положительно влияет на скорость реакции и настроение.

Также Эндрюс посоветовала постоянно изучать что-то новое. К примеру она начала осваивать язык жестов, чтобы поддержать активность мозга. Кроме того, она рекомендовала есть больше клетчатки, так как пищевые волокна помогают контролировать артериальное давление и защищают сосуды головного мозга от повреждений. Еще одним принципом здорового мозга психиатр назвала регулярную заботу о зубах и деснах. Она пояснила, что инфекции ротовой полости со временем могут ускорить старение мозга.

Материалы по теме:
Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Все о пользе и вреде авокадо.Как правильно выбрать спелое авокадо и чем оно полезно? Отвечают диетологи
30 августа 2022
Из-за стресса мы быстрее стареем и теряем здоровье. Как ему противостоять, чтобы жить дольше и оставаться красивыми?
Из-за стресса мы быстрее стареем и теряем здоровье.Как ему противостоять, чтобы жить дольше и оставаться красивыми?
27 июня 2022

Врач добавила, что также необходимо навсегда отказаться от курения и алкоголя, так как вредные привычки ухудшают работу всего организма, в том числе и мозга. Кроме того, она призвала оставаться социально активными и регулярно проверять слух, так как его ухудшение может провоцировать развитие когнитивных нарушений.

Ранее невролог Ольга Зинчева перечислила несколько ранних признаков деменции. По ее словам, на первых этапах развития болезни человек может стать небрежным в быту и перестать соблюдать правила личной гигиены.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Так просто не может продолжаться». Мерц поссорился с главой Еврокомиссии из-за Украины

    В небе над Германией заметили подозрительные дроны

    Дуров рассказал об условиях во французской тюрьме

    Пассажир вздремнул на московском вокзале и лишился миллиона

    ВС России получили партию «Депеш»

    Российскому рэперу осталось несколько дней на спасение от уголовного дела

    Россиянка выкинула новорожденного ребенка в окно из-за плача

    Казахстан собрался построить первую в стране АЭС на российские деньги

    Россиянин прыгнул со 120-метрового водопада в Азии, сломал ногу и застрял между камнями

    Украшения из комиссионки за 1800 рублей оказались средневековыми сокровищами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости