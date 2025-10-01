В России высказались о сотрудничестве с Украиной для ремонта Запорожской АЭС

Депутат Ананских исключил сотрудничество РФ и Украины для ремонта ЗАЭС сейчас

Теоретически сотрудничество России и Украины для совместной работы на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) возможно, полагает первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. Вероятность объединения стран ради стабильной работы энергообъекта он оценил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси призвал Россию и Украину к сотрудничеству для ремонта Запорожской АЭС, которая больше недели остается обесточенной извне.

«Теоретически оно, конечно, возможно, но практически я пока не вижу для этого возможности, потому что мы знаем, что ситуация с Запорожской АЭС связана с постоянными обстрелами с украинской стороны и желанием создать определенные проблемы как для персонала станции, так и для технической работы станции. Поэтому в будущем все это обсуждаемо и возможно, но сейчас, к сожалению, после всех тех действий с украинской стороны, я не вижу возможности для совместной работы в данный момент на станции», — высказался депутат.

До этого президент Украины Владимир Зеленский назвал критической ситуацию на Запорожской АЭС. По его словам, станция работает на электричестве от дизель-генераторов седьмой день подряд, но «генераторы и станция не рассчитаны на это и никогда не работали в таком режиме так долго». Он также заверил, что один из генераторов уже вышел из строя.

В пресс-службе Запорожской АЭС заявляли о достаточных запасах дизельного топлива для работы генераторов. Уточнялось, что внешнее электроснабжение на станции было отключено из-за огневого воздействия Вооруженных сил Украины (ВСУ).

