Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:08, 1 октября 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о сотрудничестве с Украиной для ремонта Запорожской АЭС

Депутат Ананских исключил сотрудничество РФ и Украины для ремонта ЗАЭС сейчас
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Теоретически сотрудничество России и Украины для совместной работы на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) возможно, полагает первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. Вероятность объединения стран ради стабильной работы энергообъекта он оценил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси призвал Россию и Украину к сотрудничеству для ремонта Запорожской АЭС, которая больше недели остается обесточенной извне.

«Теоретически оно, конечно, возможно, но практически я пока не вижу для этого возможности, потому что мы знаем, что ситуация с Запорожской АЭС связана с постоянными обстрелами с украинской стороны и желанием создать определенные проблемы как для персонала станции, так и для технической работы станции. Поэтому в будущем все это обсуждаемо и возможно, но сейчас, к сожалению, после всех тех действий с украинской стороны, я не вижу возможности для совместной работы в данный момент на станции», — высказался депутат.

До этого президент Украины Владимир Зеленский назвал критической ситуацию на Запорожской АЭС. По его словам, станция работает на электричестве от дизель-генераторов седьмой день подряд, но «генераторы и станция не рассчитаны на это и никогда не работали в таком режиме так долго». Он также заверил, что один из генераторов уже вышел из строя.

В пресс-службе Запорожской АЭС заявляли о достаточных запасах дизельного топлива для работы генераторов. Уточнялось, что внешнее электроснабжение на станции было отключено из-за огневого воздействия Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия атаковала «Искандером» грузовики ВСУ с беспилотниками. Десятки дронов-камикадзе загорелись и попали на видео

    Доходы из заблокированных российских активов потратят на дроны

    Партию «Терминаторов» отправили в войска

    Кадыров рассказал о своем отношении к подаркам

    Цена золота бьет рекорды. Нужно ли россиянам запасаться драгоценным металлом и как не прогадать?

    Под Москвой подростки поднимали правые руки вверх на территории лицея и поплатились

    ЕС уличили в служении интересам Украины

    Бывшая возлюбленная российского миллиардера похвасталась результатом смены имиджа

    Шведская лыжница-чемпионка переехала на секретный адрес из-за 64-летнего преследователя

    Собянин назвал долю недовольных городом москвичей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости