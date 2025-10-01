Россия
Россиян предупредили о заморозках в ближайшие дни

Вильфанд предупредил о заморозках в европейской части России в ближайшие дни
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о заморозках в ближайшие дни. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, ожидается снижение температуры до минус 5 градусов почти на всей европейской территории страны. Заморозки прогнозируются в Ивановской, Костромской, Ярославской и Московской областях. Также синоптик предупредил о снижении температуры и на юге ЦФО — в Тамбовской, Воронежской, Курской областях.

Вильфанд добавил, что наиболее холодная погода ожидается в Якутии, где температура воздуха в ближайшие дни будет опускаться до отметки минус 19-21 градус.

В ночь на 30 сентября москвичи застали заморозки. Они были первыми с весны. На базовой метеостанции ВДНХ температура опустилась до отметки в минус 0,2 градуса, а в подмосковных Черустях — минус 6 градусов.

