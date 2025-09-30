Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:44, 30 сентября 2025Экономика

По Москве ударили заморозки

Синоптик Тишковец: Москвичи пережили первые с мая заморозки
Виктория Клабукова

Фото: Oksana Korol / Business Online / Globallookpress.com

По Москве ударили первые заморозки. Об этом агентству РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Ниже нуля температура опустилась в ночь на вторник, 30 сентября, чему, по словам синоптика, поспособствовала малооблачная погода. На базовой метеостанции ВДНХ температура опустилась до отметки в минус 0,2 градуса. В Бутово столбики термометров достигли минус 1,7 градуса При этом на метеостанции в Тушино минусовых показателей не зафиксировали — там температура составила 0,8 градуса выше нуля. На Балчуге и в Строгино термометры показали плюс 2,6 и плюс 2,2 градуса соответственно.

В то же время в Подмосковье слабоотрицательные температуры наблюдаются практически на всей его территории. Ниже всего градусники термометров опустились в Черустях, где традиционно наблюдаются самые минимальные в регионе температуры. Там показатель составил минус 6 градусов. В последний раз заморозки столичные жители застали 3 мая. Тогда температура воздуха понизилась минус 0,2 градуса.

Ранее москвичам рассказали, когда завершится бабье лето. Предварительно, конец золотой осени подойдет не раньше следующей недели, ближе к 6 октября.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пентагон призвал готовиться к войне

    Китайский J-20 в «режиме зверя» попал на видео

    Известный голливудский актер объяснил восьмилетний перерыв в общении с матерью

    Новый способ заработать появился у российских блогеров

    Apple оштрафовали на семь миллионов рублей

    Ушедшая из России компания собралась уволить тысячи сотрудников

    В российском регионе начали публиковать информацию о наличии топлива на АЗС

    По Москве ударили заморозки

    Чехия запретила въезд неаккредитованным российским дипломатам

    Стал известен неожиданный побочный эффект «Оземпика»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости