Россиянам предложили 30-процентные скидки на туры в Турцию следующим летом

АТОР: Туры в Турцию следующим летом уже появились в продаже со скидками
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Туры в Турцию следующим летом уже появились в продаже со скидками до 30 процентов в рамках этапа ранних продаж. О таких предложениях рассказали россиянам в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что такие скидки на размещение дают пляжные отели. Чаще всего раннее бронирование предполагает оплату тура за 20-30 дней до заезда, уточнили специалисты.

Ранее российским путешественникам назвали выгодные для отдыха в ноябрьские выходные регионы страны. Аналитики выяснили, что с 1 по 4 ноября можно дешево провести время в Сахалинской, Оренбургской, Томской областях, Республике Калмыкия и Ямало-Ненецком автономном округе. Апартаменты или номера в гостиницах в этих регионах обойдутся от 2000 до 5000 рублей за ночь.

