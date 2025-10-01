Бывший СССР
Российские бойцы ликвидировали грузинского наемника в зоне СВО

ВС России ликвидировали на сумском направлении грузинского наемника ВСУ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России ликвидировали грузинского наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сумском направлении зоны проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Отмечается, что наемник носил шеврон с украинским и грузинским флагами. Предположительно, он мог участвовать во вторжении ВСУ в Курскую область.

Ранее сообщалось, что российские бойцы 392-го полка 19-й дивизии группировки «Днепр» воспользовались наглостью спецназа Главного управления разведки (ГУР) Украины и застали его врасплох. В этом бою группа противника превосходила российскую по численности.

