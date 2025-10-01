Экономика
08:35, 1 октября 2025

Российские миллиардеры стали еще богаче

BBI: Состояние богатейших бизнесменов России выросло почти на 20 млрд долларов
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

С начала 2025 года совокупное состояние богатейших российских бизнесменов увеличилось почти на 20 миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют данные обновленного «Индекса миллиардеров» (Bloomberg Billionaires Index, BBI).

С января их суммарный капитал вырос на 19,681 миллиарда долларов. В наибольшей степени за отчетный период увеличилось состояние основателя мессенджера Telegram Павла Дурова (плюс 4,82 миллиарда долларов, до 15,8 миллиарда).

Состояние акционера компании «Металлоинвест» (крупнейший производитель железной руды в России) Алишера Усманова за это время достигло уровня в 16,4 миллиарда долларов (плюс 3,22 миллиарда). Капитал основателя «Северстали» Алексея Мордашова, в свою очередь, увеличился до 26,6 миллиарда долларов (плюс 3,41 миллиарда). Наибольшие же убытки в 2025 году понес глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин. С января его состояние сократилось на 3,17 миллиарда долларов и опустилось до отметки в 22,7 миллиарда.

Состояние богатейших россиян стабильно растет последние несколько лет, несмотря на масштабные западные санкции. С 2024-го их совокупный капитал, по данным BBI, увеличился на 24 миллиарда долларов. Самый стремительный рост состояния за этот период продемонстрировал Дуров. В топ-3 по этому показателю также вошли Усманов и Мордашов.

