11:36, 1 октября 2025Россия

Российских самокатчиков захотели обязать получать водительские права

В Общественной палате предложили обязать самокатчиков получать права категории М
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Российских самокатчиков захотели обязать получать водительские права категории М. С таким предложением выступил зампред комиссии Общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК, автоэксперт Александр Холодов, передает ТАСС.

На сегодняшний день права категории М, разрешающие управлять небольшими транспортными средствами — мопедами, скутерами и легкими квадрациклами. Их предложено распространить также на электросамокаты и выдавать по упрощенному принципу — например, после сдачи теории.

Кроме того, кикшеринговым компаниям предлагается самим обучать пользователей с последующей сдачей экзаменов на знание правил дорожного движения в профильном ведомстве — ГИБДД.

«Вместе с водительским удостоверением у пользователя будет ответственность. Человек будет понимать, что его могут лишить права управления за какие-то нарушения, например, за нетрезвое вождение», — высказал свою позицию Холодов.

Ранее с аналогичной инициативой выступил Следственный комитет России. Согласно предложению ведомства, права на управление транспортными средствами подкатегории «М1» планируется предоставлять лицам, достигшим 16 лет.

