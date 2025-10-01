RT: Российский командир отказался в 1992 году давать присягу ВСУ

Командир группы российского отряда «БАРС-16» с позывным Бумер отказался в 1992 году давать присягу Вооруженным силам Украины (ВСУ). Его историю публикует RT.

Как рассказал российский военнослужащий, в 1990 году он закончил военное инженерное училище и по распределению попал служить в Бровары под Киевом в инженерно-саперную бригаду для проведения специальных работ — в частности, ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В бригаде прослужил год и затем был переведен непосредственно в Киев на должность командира роты.

«Роту получил — понтонно-мостовую бригаду. Долго, к сожалению, не успел ей покомандовать, поскольку в 1992 году было принято решение о приводе Вооруженных сил Украины (ВСУ) к воинской присяге», — вспомнил Бумер.

Он заявил, что отказался давать присягу, и раскрыл причину — «советский офицер присягает один раз».

«Один раз и на всю жизнь. И я свою присягу принял 25 августа 1985 года. Я присягнул не русским, не евреям, не казахам, а всему советскому народу. Украина на тот момент была частью СССР. Поэтому мне это просто казалось абсолютно бессмысленным и никчемным — вот это вот делать. Ну и потом — это измена», — отметил командир отряда.

Затем ему предложили служить в управлении Федеральной службы безопасности по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на должности взрывотехника.

«Я согласился. И с 1995 года я в ФСБ. Взрывотехника — это очень сложная и серьезная квалификация. Общий период подготовки занимает в среднем семь лет. И учиться надо непрерывно, иначе ты просто теряешь квалификацию», — подчеркнул Бумер.

Впоследствии в составе ЦСН ФСБ он участвовал во второй чеченской войне, в ликвидации второго президента самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия (ЧРИ, запрещенная в России террористическая организация) Аслана Масхадова, а также освобождении заложников в Беслане. На СВО Бумер находится с июля 2022 года.

Ранее прошедший две чеченские кампании российский боец с позывным Албанец прокомментировал специфику СВО, сравнив текущие боевые действия с битвами из кинофраншизы «Звездные войны», где в боях активно использовались летательная военная техника и новейшие технологии.