12:36, 1 октября 2025Силовые структуры

Съемка пародии на сериал у мемориала обернулась для российских школьников уголовным делом

В Чувашии задержали снявших пародию на мемориале подростков
Владимир Седов
Владимир Седов

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Республике Чувашия задержали подростков, снявших пародию на сериал возле мемориала в парке Победы в селе Моргауши. Об этом сообщает РИА Новости

По данным следствия, полицейские занялись поиском вандалов после того, как 30 сентября в социальных сетях появилось снятое подростками возле мемориала видео. На ролике школьники нецензурно выражались, что возмутило пользователей соцсетей, заявивших в полицию. Позже полиция задержала участвовавших в съемке подростков 15-17 лет, а также 14-летнего оператора.

На допросе задержанные объяснили, что хотели снять пародию на популярный молодежный сериал, а о последствиях своих действий не задумывались.

Ранее в поселке Ильинское-Хованское Ивановской области подростки станцевали у военного памятника «Скорбящей матери» под песню Dior Sauvage с ненормативной лексикой певца Дмитрия Уткина ради видео в TikTok.

