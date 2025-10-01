Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:03, 1 октября 2025Путешествия

Секс двух туристов на пляже в Таиланде вызвал бурную реакцию местных жителей

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Elias Bitar / Shutterstock / Fotodom  

Двое туристов занялись сексом в Таиланде и вызвали бурную реакцию местных жителей. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

По данным источника, интимная близость мужчины и женщины попала на видео, которое выложили в сеть 28 сентября с подписью: «Выкладываясь по полной! Страстно и на публике: иностранные туристы демонстрируют свои движения на пляже Джомтьен». На опубликованных кадрах пара стоит в воде, совершая половой акт у других отдыхающих на глазах.

Материалы по теме:
Расхотелось Почему молодежь перестает заниматься сексом
РасхотелосьПочему молодежь перестает заниматься сексом
28 января 2018
Сообразили на троих Лучшие свинг-курорты со всего мира
Сообразили на троихЛучшие свинг-курорты со всего мира
3 февраля 2017

Таиландцы массово выразили гнев из-за непристойного поведения путешественников в комментариях к записи. После этого сотрудники местной полиции начали расследование. На данный момент группа офицеров пытается установить точное местоположение инцидента, а городские власти успокаивают население. Личности туристов до сих пор не известны.

Ранее в сети распространилось видео, как российский треш-блогер Дзугкоев вместе с девушкой стоит в багажнике пикапа и занимается сексом. Предполагается, что его партнерша была проституткой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нам нужно задушить Крым». В Британии призвали ударить по полуострову ракетами Taurus. Что ответил Кремль?

    Макрон назвал слабость США на Украине

    В пограничном регионе России допустили определенный дефицит бензина

    Для россиян запустили новый формат шопинга

    Секс двух туристов на пляже в Таиланде вызвал бурную реакцию местных жителей

    «Хороший парень, но гребаный идиот». Трамп хочет отправить в отставку одного из переговорщиков по Украине. Кто он?

    «Герани» ВС России начали бить по движущимся целям

    Раскрыты последствия массовой драки между двумя школами в российском городе

    Появились новые подробности об отравлении российских школьников порошком

    Появились подробности о расправе над россиянкой и ее дочерями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости