Секс двух туристов на пляже в Таиланде вызвал бурную реакцию местных жителей

Двое туристов занялись сексом в Таиланде и вызвали бурную реакцию местных жителей. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

По данным источника, интимная близость мужчины и женщины попала на видео, которое выложили в сеть 28 сентября с подписью: «Выкладываясь по полной! Страстно и на публике: иностранные туристы демонстрируют свои движения на пляже Джомтьен». На опубликованных кадрах пара стоит в воде, совершая половой акт у других отдыхающих на глазах.

Таиландцы массово выразили гнев из-за непристойного поведения путешественников в комментариях к записи. После этого сотрудники местной полиции начали расследование. На данный момент группа офицеров пытается установить точное местоположение инцидента, а городские власти успокаивают население. Личности туристов до сих пор не известны.

