20:48, 1 октября 2025Мир

Сенат США отклонил законопроект о прекращении шатдауна

Сенат США отклонил законопроект о финансировании правительства
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Сенат США отклонил законопроект о финансировании правительства, который привел бы к прекращению шатдауна — процедуры, во время которой все федеральные ведомства уходят в неоплачиваемый отпуск. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Демократам нужно прекратить саботировать нашу страну и держать американский народ в заложниках. Демократы должны выполнять свою работу. Американский народ хочет возобновления работы правительства», — приводит телеканал слова пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.

В то же время сообщается, что администрация президента США Дональда Трампа готова к компромиссу с демократами в Сенате по ряду вопросов, например, по финансированию медицины. Однако сторонники президента требуют уступок по другим направлениям финансирования.

1 октября новый финансовый год в США стартовал без согласованного Конгрессом бюджета. Партии не смогли согласовать вопросы финансирования, что привело к приостановке работы правительства, за исключением выполнения основных функций. В поддержку законопроекта выступили 55 членов Сената. 45 голосующих отвергли предложение республиканцев. Законопроект, внесенный демократами, поддержали 47 сенаторов. В результате Сенат США отклонил законопроекты, которые подразумевали финансирование федеральных ведомств до 21 ноября, и завершил сессию во вторник, 30 сентября.

