Попытки российских компаний занять денег в Китае не привели к успеху

Reuters: Банки и инвесторы из КНР не спешат одалживать деньги компаниям из РФ

Российские компании в поисках источников дешевого финансирования пытаются выпустить облигации, номинированные в юанях, так называемые «панда-бонды», однако китайские банки и инвесторы не спешат интересоваться такими бумагами, потому что переживают из-за западных санкций. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает Reuters.

Один из собеседников агентства объяснил, что подготовка к такому размещению облигацией ведется, но продвинуть процесс дальше невозможно. Некоторые крупные российские компании уже год как пытаются выйти на рынок, но так и не достигли успеха.

Институциональные инвесторы объяснили, что не станут покупать такой долг из-за геополитических рисков. Государственные брокеры Китая остановили сделки, связанные с Россией, еще в 2022 году, а четыре крупнейших госбанка отказались становиться организаторами сделок.

Партнер шанхайского офиса Yuanda China Law Offices Чжань Кай отметил, что если российская компания не попадает под санкции, то юридически никаких препятствий для выпуска «панда-бондов» нет. Однако вопрос с покупателями решить не удается. Таким же образом ситуацию изданию прокомментировал неназванный российский чиновник.

Единственной российской компанией, которой удалось разместить «панда-бонды», стал «Русал», однако произошло это еще в 2017 году. С того момента все попытки других российских структур получить доступ к деньгам из Китая не были доведены до финала. Причем такой подход распространяется только на россиян, поскольку только за первые семь месяцев 2025 года в Китае «панда-бонды» разместили 35 зарубежных компаний.

Ранее сообщалось, что на фоне проблем с обеспечением топливом ряда российских регионов, что связано с большим числом внеплановых ремонтов, правительство предложило обнулить ввозные пошлины на импорт автомобильных бензинов из ряда стран, в том числе из Китая.