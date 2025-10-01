Силовые структуры
08:29, 1 октября 2025Силовые структуры

Смелая россиянка спасла школьницу от неадеквата с ножом

В Калининграде полуголый мужчина с ножом пытался напасть на школьницу
Варвара Митина (редактор)

Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Global Look Press

В Калининграде местная женщина спасла 10-летнюю школьницу от неадекватно мужчины с ножом. Об этом пишет «Клопс».

Это произошло утром 29 сентября на остановке на Коммунистической улице.

По данным издания, женщина ехала за рулем своего автомобиля, когда заметила мужчину, который шел с ножом от столового набора в руках по направлению к остановке. Там находилась перепуганная девочка, а сам мужчина кричал и матерился.

«Я с такой скоростью подъехала к ней, "со шлейфом" затормозила. Он кидает столовый нож и достает строительный, с выдвигающимися лезвиями», — рассказывает женщина.

В результате автоледи успела посадить девочку в машину, связаться с ее матерью по телефону и увезти ребенка от опасного места. Мужчина в это время продолжал вести себя агрессивно — приставлял лезвие к собственному горлу, прыгал перед автомобилем и кричал.

После того как женщина довезла школьницу до безопасной остановки и дождалась ее автобуса, она вернулась на место происшествия и сфотографировала мужчину. По заявлению родителей девочки правоохранительные органы начали проверку.

Ранее житель Екатеринбурга с криками «мне ничего не будет» напал на девушку на кассе в супермаркете.

