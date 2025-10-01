Силовые структуры
Состоялось заседание суда по делу обвиняемой в расчленении экс-мэра российского города

Продлен арест внучке экс-мэра Самары, обвиняемой в его убийстве, до 2 декабря
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: РИА Новости

Самарский районный суд продлил срок содержания под стражей внучки экс-мэра Самары Виктора Тархова, обвиняемой в расправе над ними его женой. Об этом сообщает ТАСС.

Внучка останется под стражей до 2 декабря.

Ранее стало известно, что сообщница внучки бывшего мэра Самары Виктора Тархова советовала ей притвориться невменяемой, чтобы избежать наказания за расправу над дедушкой и его женой.

О расправе над Тарховым и его супругой стало известно 5 февраля. Тогда же сотрудники правоохранительных органов задержали их внучку — предварительно, женщина расправилась с родственниками из-за 145 миллионов рублей.

