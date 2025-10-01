Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:46, 1 октября 2025Мир

США захотели передавать Украине средства из замороженных российских активов

Сенат США собрался ежемесячно передавать Украине $10 млрд из российских активов
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Jason Reed / Reuters

Сенат Конгресса США во вторник, 30 сентября, зарегистрировал проект резолюции, подразумевающей ежемесячную передачу Украине не менее 10 миллиардов долларов из замороженных российских активов. Соответствующая запись появилась на сайте американского парламента.

Автором резолюции выступил сенатор от Республиканской партии Джон Кеннеди. Среди соавторов значатся демократы Ричард Блюменталь и Шелдон Уайтхаус, а также республиканец Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Документ призывает исполнительную власть США, а также руководителей Евросоюза и стран-членов «Большой семерки» изъять замороженные российские средства и обеспечить ежемесячное финансирование Украины.

Ранее стало известно, что инициативная группа республиканцев и демократов в Сенате США готовит законопроект о признании России и Белоруссии «государствами — спонсорами терроризма».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Думал, это конец». Павел Дуров рассказал о покушении на него

    Российскому военному вынесли приговор за побег со службы

    Спрогнозирован размер ключевой ставки к концу 2025 года

    Жители Подмосковья заметили северное сияние

    Американский сенатор спрогнозировал шатдаун правительства на несколько недель

    Сексолог рассказала о самом распространенном скрытом фетише

    Политолог рассказал о начале нового этапа в истории Европы

    Свекровь прокляла порнозвезду Бонни Блю из-за нежелания делиться деньгами

    Эмили Ратаковски снялась в прозрачном нижнем белье

    Плакаты ВСУ с пленными немцами вызвали скандал в Германии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости