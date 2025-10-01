Бывший СССР
Стало известно о разгроме бригады ВСУ в Днепропетровской области

ВС России наносят поражение 42-ой омбр ВСУ у Новопавловки
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России наносят поражение 42-ой отдельной механизированной бригаде (омбр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Новопавловки Днепропетровской области. О разгроме украинской бригады сообщил Telegram-канал «Работайте, братья».

Уточняется, что при поддержке операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Российская армия уничтожает пикапы, позиции и блиндажи ВСУ, продолжая продвижение вглубь Днепропетровской области.

«Группировка "Центр" продолжает свой уверенный марш на Запад, вглубь Днепропетровской области», — говорится в сообщении.

Ранее бойцы ВСУ, участвующие в боевых действиях на сумском направлении, обвинили президента Украины Владимира Зеленского в нехватке беспилотников. Они записали видеообращение с оскорблениями украинского лидера.

