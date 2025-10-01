Интернет и СМИ
Стало известно о возможном письме Зеленскому от Карла III

The Telegraph: Британская принцесса Анна передала Зеленскому письмо от Карла III
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Принцесса Анна

Принцесса Анна. Фото: Reuters

Британская принцесса Анна, посетившая Украину с визитом, вероятно, передала президенту страны Владимиру Зеленскому письмо от Карла III. Об этом написало издание The Telegraph.

В публикации отмечается, что Анна передала украинскому лидеру некий конверт.

«Принцесса вручила Зеленскому запечатанный конверт с красным королевским гербом на обороте, в котором, вероятно, находилось личное письмо от короля», — сообщили журналисты.

Ранее сообщалось, что Зеленский встретился в Киеве с младшей сестрой короля Великобритании Карла III, принцессой Анной. В рамках визита британская принцесса посетила Центр защиты прав детей.

