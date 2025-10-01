Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:49, 1 октября 2025Бывший СССР

Стало известно о запрете украинским журналистам публиковать данные о гибели военных

РИА Новости: ВСУ запретили журналистам публиковать данные о погибших военных
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) запретили украинским журналистам публиковать данные о погибших военных даже в том случае, когда эти сведения являются достоверными. Об этом стало известно РИА Новости.

В распоряжении агентства оказалось 22-страничное руководство для украинских журналистов, работающих в зоне проведения специальной военной операции (СВО). В нем расписано, что можно публиковать, а что нельзя.

«Не публикуйте данные об обстрелах или гибели людей, если об этом не сообщали официальные источники, даже в тех случаях, когда вы располагаете самой достоверной информацией», — говорится в документе.

Ранее на Украине мобилизовали журналиста, который занимался расследованием о коррупции в окружении президента страны Владимира Зеленского.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Думал, это конец». Павел Дуров рассказал о покушении на него

    Россиянка описала жизнь пенсионеров в Латинской Америке фразой «нам повезло больше»

    Беженец рассказал о попытках ВСУ убить прячущихся в подвалах жителей

    В бухте Владивостока ввели запрет на проход гражданских судов

    Названа главная проблема европейского ВПК

    Схватка сотрудника полиции с крупным аллигатором попала на видео

    Переживаниям мужчин из-за размера пениса нашли объяснение

    Стало известно о запрете украинским журналистам публиковать данные о гибели военных

    Россия стала председателем Совета Безопасности ООН

    Сенат США отклонил законопроекты о финансировании работы правительства

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости