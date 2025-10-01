Стало известно о запрете украинским журналистам публиковать данные о гибели военных

РИА Новости: ВСУ запретили журналистам публиковать данные о погибших военных

Вооруженные силы Украины (ВСУ) запретили украинским журналистам публиковать данные о погибших военных даже в том случае, когда эти сведения являются достоверными. Об этом стало известно РИА Новости.

В распоряжении агентства оказалось 22-страничное руководство для украинских журналистов, работающих в зоне проведения специальной военной операции (СВО). В нем расписано, что можно публиковать, а что нельзя.

«Не публикуйте данные об обстрелах или гибели людей, если об этом не сообщали официальные источники, даже в тех случаях, когда вы располагаете самой достоверной информацией», — говорится в документе.

Ранее на Украине мобилизовали журналиста, который занимался расследованием о коррупции в окружении президента страны Владимира Зеленского.