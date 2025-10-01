Мир
Стармер нашел необычную причину роста призывников в Великобритании

Стармер: Миллионы мужчин призывного возраста бегут в Британию из-за климата
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Миллионы мужчин призывного возраста из стран Глобального Юга бегут в Великобританию из-за «изменения климата». Об этом в интервью телеканалу «Би-би-си» заявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер.

«Я считаю, нам нужно смотреть все аспекты миграции (...) Изменение климата является одной из них, провоцируя рост бедности», — указал глава правительства Британии.

Ранее телеканал Sky News сообщал, что рейтинг одобрения Стармера стал рекордно низким. По данным опроса, лишь 13 процентов британских граждан одобряют работу премьер-министра. 79 процентов британцев отрицательно оценивают его деятельность. Таким образом, чистый рейтинг одобрения текущего премьера составил минус 66 пунктов — это самый низкий показатель за всю историю проведения опросов.

Одной из причин непопулярности политика часто указываются проблемы с миграцией. 18 сентября президент США Дональд Трамп даже предложил Стармеру использовать армию для борьбы с нелегальными беженцами.

