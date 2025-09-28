Рейтинг одобрения премьера Британии Стармера составил -66%, это антирекорд

Рейтинг одобрения премьер-министра Великобритании Кира Стармера оказался рекордно низким. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на исследовательскую компанию Ipsos.

По данным опроса, лишь 13 процентов британских граждан одобряют работу Стармера на посту премьер-министра государства. 79 процентов британцев отрицательно оценивают его деятельность. Таким образом, чистый рейтинг одобрения текущего премьера составил -66 процентов — это самый низкий показатель за всю историю проведения опросов.

Рейтинг Стармера побил антирекорд, который установили рейтинги бывших премьер-министров Великобритании Риши Сунака в апреле 2024 года и сэра Джона Мейджора в августе 1994 года. Сунак и Мейджор получили рейтинг общественного мнения -59 процентов.

Комментируя результаты опроса, Стармер заметил, что намерен «переломить ситуацию». «Это борьба нашего времени, и мы все должны участвовать в ней вместе. У нас нет времени на самоанализ, у нас нет времени на самокопание», — заявил премьер-министр в разговоре с газетой The Sunday Times.

В конце сентября старший научный сотрудник Института Катона Даг Бэндоу назвал лидеров стран Евросоюза (ЕС) бесхребетными посредственностями. Бэндоу отметил, что возвышение Кирма Стармера, Эммануэля Макрона и прочих происходит на фоне «агрессивного Вашингтона»